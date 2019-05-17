​В Киеве началось метеорологическое лето

Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского объявили, что 13 мая в Киеве началось метеорологического лета.

На сайте ЦГО говорится, что в этот день среднесуточная температура воздуха превысила +15,0°С.

Метеорологическая весна в 2019 году продлилась 69 дней (4 марта - 12 мая) и была почти на неделю дольше климатической нормы.

Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на один день раньше среднестатистических показателей. Раньше всего за 139 лет наблюдений оно начиналось в 1996 году - 22 апреля, а позже всего - в 1990 и 2001 годах - 7 июня.