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ГосЧС предупреждает об ухудшении погоды и возможных подтоплениях

Накануне спасатели откачивали воду из 300 домохозяйств в Ивано-Франковской области.

В Тисменицком районе Ивано-Франковской области за вечер затопило более 300 дворов
Фото: if.dsns.gov.ua
В Тисменицком районе Ивано-Франковской области за вечер затопило более 300 дворов

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям откачали воду из большинства подтопленных дорог и дворов в Ивано-Франковской области. Однако угроза новых подтоплений сохраняется: по прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в ряде областей пройдут дожди с грозами и сильные ливни.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в западных областях, а ночью в Житомирской и Винницкой областях, ожидаются грозы и шквальный ветер до 15-20 м/с.

Врезультате ожидаемых значительных и сильных дождей ожидаются подъемы уровней воды:

  • на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) - на 0,2-1,0 м;
  • на реках бассейнов Прута, Сирета на 0,3-1,3 м;
  • на реках бассейнов Западного Буга (Львовская, Волынская обл.), Припяти (Волынская, Ровенская, Хмельницкая, Житомирская обл.), Ужа, Тетерева (Житомирская, Киевская обл.) на 0,1 - 0, 5 м;
  • на реке Стырь, ниже Хренницкого водохранилища, на 0,2-0,8 м;
  • на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,2 - 0,7 м;
  • на Тисе (на участке Хуст-Вилок), Днестре ниже Галича, Пруте ниже Коломыи - на 0,5-1,0 м.

Днем 17 мая ожидается прохождение максимума паводка: на Днестре в створе поста Залещики высотой 440-480 см, на Пруте-Черновцы 150-200 см.

Возможен выход воды на заводь и дальнейшее подтопление сельхозугодий.

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