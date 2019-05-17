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На Донбассе за сутки зафиксировано 13 обстрелов

На Донбассе за сутки зафиксировано 13 обстрелов
Фото: Макс Левин

 В четверг, 16 мая, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Большинство обстрелов (11) зафиксированы в Донецкой области вблизи населенных пунктов Водяное, Новотроицкое, Опытное, Каменка, Павлополь, Богдановка, Марьинка. В Луганской области боевики обстреливали украинские позиции в районе Золотого-4 и Новозвановки.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один наш защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 16 мая один оккупант убит и четверо - ранены.

С начала текущих суток враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Гнутово в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.

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