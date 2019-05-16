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Мариуполь отметил День вышиванки парадом

Фото: Иван Станиславский
Фото: Иван Станиславский
Фото: Иван Станиславский
Фото: Иван Станиславский
Фото: Иван Станиславский
Фото: Иван Станиславский
Фото: Иван Станиславский
Фото: Иван Станиславский
Фото: Иван Станиславский
Фото: Иван Станиславский
Фото: Иван Станиславский

Жители Мариуполя 16 мая отпраздновали День вышиванки. На улицах города с самого утра можно было встретить людей в традиционных украинских костюмах. Переоделся даже один из символов Мариуполя - сталевар, который приветствует гостей города на въезде с севера, сообщает корреспондент LB.ua.

Торжества по случаю Дня вышиванки начались с масштабного парада, в котором приняли участие несколько тысяч мариупольцев. Колонна людей в вышиванках прошла по центральной улице города к Театральному скверу.

После парада на мариупольцев ждал модный показ вышиванок и выступление солистов Национальной капеллы бандуристов Украины им. Майбороды.

Горожане участвующие в праздновании, могли получить и определенные бонусы. Городской совет ввел в этот день бесплатный проезд, а одна из торговых сетей предоставляла скидки клиентам, которые надели вышиванки.

Ранее сообщалось, что в честь Дня вышиванки, который ежегодно отмечается в третий четверг мая, народные депутаты пришли в Раду в вышиванках.

Иван Станиславский, Журналист (Мариуполь)
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