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Рада выполнила одно из требований "евробляхеров"

Введение штрафов отложено еще на три месяца.

Рада выполнила одно из требований "евробляхеров"
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада Украины сегодня на вечернем заседании выполнила одно из требований, выдвинутых владельцами автомобилей с европейской регистрацией. Парламент проголосовал за то, чтобы отсрочить введение штрафов за вождение нерастаможенных автомобилей еще на три месяца - до 24 августа.

Законопроект №8371 предусматривает продление переходного периода со 180 до 270 дней.

За это решение проголосовали 236 народных депутатов.

Вчера и сегодня в центре Киева участники организации "Авто Евро Сила" проводят акцию протеста с требованием отменить акциз на растаможивание старых автомобилей, а также продлить сроки льготного растаможивания таких авто.

Напомним, в ноябре 2018 года Верховная Рада приняла закон о новых правилах растаможки автомобилей и об ужесточении штрафов для "евроблях". В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона базовая ставка акцизного налога рассчитывалась с 50-процентной скидкой. По состоянию на 15 марта владельцы "евроблях" растаможили более 263 тыс. автомобилей, все средства от растаможки направлены в Пенсионный фонд Украины.

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