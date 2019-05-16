Рада выполнила одно из требований "евробляхеров"

Верховная Рада Украины сегодня на вечернем заседании выполнила одно из требований, выдвинутых владельцами автомобилей с европейской регистрацией. Парламент проголосовал за то, чтобы отсрочить введение штрафов за вождение нерастаможенных автомобилей еще на три месяца - до 24 августа.

Законопроект №8371 предусматривает продление переходного периода со 180 до 270 дней.

За это решение проголосовали 236 народных депутатов.

Вчера и сегодня в центре Киева участники организации "Авто Евро Сила" проводят акцию протеста с требованием отменить акциз на растаможивание старых автомобилей, а также продлить сроки льготного растаможивания таких авто.

Напомним, в ноябре 2018 года Верховная Рада приняла закон о новых правилах растаможки автомобилей и об ужесточении штрафов для "евроблях". В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона базовая ставка акцизного налога рассчитывалась с 50-процентной скидкой. По состоянию на 15 марта владельцы "евроблях" растаможили более 263 тыс. автомобилей, все средства от растаможки направлены в Пенсионный фонд Украины.