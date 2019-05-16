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Лещенко решил подать в суд на прокуратуру

Депутату могут вменить получение взятки в виде квартиры.

Лещенко решил подать в суд на прокуратуру
Сергей Лещенко
Фото: Макс Левин

Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко решил подать в суд на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом он написал в фейсбуке в ответ на сообщение САП об уголовном производстве, которое завели в отношении депутата.

"Подаю иск к Специализированной антикоррупционной прокуратуре о защите чести и достоинства", - сообщил нардеп.

Лещенко считает, что дело инициировал генеральный прокурор Юрий Луценко, хотя история с квартирой закончилась два года назад решением суда, а также закрытием производства самой прокуратурой по статье "отсутствие факта преступления".

Напомним, скандал вокруг квартиры Лещенко начался в 2016 году. Депутат Верховной Рады, который до 2014 года работал журналистом, приобрел жилье площадью 192 кв. м в клубном доме на улице Франко в центре Киева за 7,5 млн гривен. Однако тогда  НАБУ не обнаружило нарушений в этом приобретении.

Выяснилось, что 3,770 млн гривен нардеп получил в качестве займа от владельца "Украинской правды" Алены Притулы; 77 тыс долларов, или 1,988 млн гривен, он снял с депозитов, оформленных на его мать; 150 тысяч гривен дала девушка нардепа Анастасия Топольская; еще 1,780 млн гривен составили личные сбережения Лещенко.

В мае 2019 года САП возбудило дело в отношении Лещенко на основании публикаций в СМИ о том, что квартира могла быть куплена за "взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов".

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