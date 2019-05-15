Судьи пожаловались в Высший совет правосудия на главу САП из-за "дела Краяна", - СМИ

По их мнению, глава САП делает все, чтобы затянуть процесс с целью передать дело в юрисдикцию Антикоррупционного суда.

Коллегия судей Малиновского районного суда Одессы, которая рассматривает так называемое "дело Краяна", обратилась к главе Высшего совета правосудия Владимиру Говорухе с жалобой на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Согласно заявлению, подписанному еще 8 мая Сергеем Черевко, Дмитрием Передерко и Виктором Корой, начиная с 16 апреля сотрудники САП, участвующие в процессе, не являются на заседания, пишет "Думская".

Также коллегия судей возмущена позицией самого Назара Холодницкого, который ранее заявлял о том, что будет согласовывать новое обвинение против мэра Одессы Труханова ровно столько времени, сколько ему потребуется.

Служители Фемиды считают, что действия Холодницкого подрывают авторитет Малиновского суда. По их мнению, глава САП делает все, чтобы затянуть процесс с целью передать дело в юрисдикцию Антикоррупционного суда.

Копию заявления передали в Генпрокуратуру.

Напомним, сторона обвинения еще 10 апреля заявила о необходимости изменения обвинительного акта, однако с тех пор подвижек в деле нет. В САП тогда объяснили свое решение тем, что дело на грани полного развала: один из свидетелей (нардеп Александр Дубовой, — Ред.) отказался от показаний, многие не явились, поскольку находятся на лечении, за границей или в отпуске.

Кроме того, суд отказался удовлетворять ходатайства прокурора о допросе экспертов, которые дали в трех экспертизах абсолютно противоположные выводы относительно стоимости бывшего админздания завода "Краян", и об одновременном допросе уже допрошенных свидетелей, показания которых были противоречивыми.