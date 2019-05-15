США призвали Россию оказать медпомощь политзаключенному крымчанину Балуху

Состояние украинца резко ухудшилось, после того как его поместили в штрафной изолятор.

Посольство США в Украине призывает Российскую Федерацию оказать срочно необходимую медицинскую помощь украинскому политзаключенному Владимиру Балуху.

Об этом сообщила пресс-служба посольства в Twitter.

Как сообщалось, состояние здоровья Балуха ухудшилось после того, как его поместили в штрафной изолятор.

"Мы призываем Россию оказать срочно необходимую медицинскую помощь политзаключенному Владимиру Балуху, состояние здоровья которого стало тяжелым после того, как его поместили в штрафной изолятор и удерживают там только на воде и хлебе", - говорится в заявлении посольства.

Напомним, оккупационный суд Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии. Его этапировали в Торжок (Тверская область), после чего стало известно, что время содержания в СИЗО украинцу учли день за день, а не день за полтора, как предусмотрено законодательством.

Кроме того, этапирование Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе его дома.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Балуха политическим заключенным. По мнению правозащитников, поводом для преследования активиста могла стать установленная им на собственном доме табличка "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".