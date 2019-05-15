Еще двух человек эвакуировали пожарные.

В Киеве в пятиэтажном жилом доме по улице Вышгородская возник пожар в одной из квартир.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Фейсбуке.

"15 мая в 12:49 поступило сообщение о том, что в пятиэтажном жилом доме на ул. Вышгородская, 46-В, в одной из квартир возник пожар. По приезду спасателей на место происшествия было установлено, что горит однокомнатная квартира на втором этаже и два балкона на втором и третьем этажах", - говорится в сообщении.

Во время тушения огня пожарные обнаружили тело мужчины, который находился в комнате квартиры.

Также с четвертого этажа спасатели эвакуировали двух человек. Отмечается, что в 13:37 пожар был ликвидирован. На месте работали шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 30 человек личного состава.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Причина пожара и обстоятельства смерти мужчины будут установлены правоохранителями.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Напомним, ранее на улице Бассейной в центре Киева произошел взрыв с пожаром. Полиция сообщила, что разыскивает женщину, которая, судя по записям видеокамер, причастна к инциденту.