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Львовские шахтеры под Минэнерго требуют погасить долги по зарплате

Фото: facebook/Михайло Волинець

Шахтеры госпредприятия "Львовуголь" сегодня вышли на протест под зданием Министерства энергетики и угольной промышленности в Киеве с требованием выплатить зарплату.

Фото: facebook/Михайло Волинець

Об этом сообщил председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке.

Участники акции скандируют "Насалика в отставку" и стучат касками по асфальту.

Фото: facebook/Михайло Волинець

Фото: facebook/Михайло Волинець

Фото: facebook/Михайло Волинець

Протестующие держат флаги своих профсоюзных организаций и плакаты "Правительство, поддержи шахтеров не словом, а делом", "Дай папе зарплату".

Напомним, в прошлом году правительство выделило более 1,4 млрд гривен дотаций на выплату зарплат шахтерам.

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