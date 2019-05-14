Слепченко в мае 2017 года застрелил байкера на Харьковском шоссе в Киеве.

Бывшего чемпиона мира по сумо Дмитрия Слепченко, осужденного за убийство байкера в Киеве, полиция задержала после его побега из психиатрической лечебницы.

Как сообщил в фейсбуке первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, Слепченко задержали во время просмотра фильма в кинотеатре в Глевахе.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Аброськин напомнил, что Слепченко в мае 2017 года застрелил байкера на Харьковском шоссе в Киеве. Преступник был задержан, арестован и по решению суда помещен в психоневрологическое учреждение в Глевахе Киевской области.

Тем не менее, Нацполиция установила, что преступник систематически незаконно покидает больницу и передвигается по Киеву и области на автомобиле Lexus своей сожительницы.

"На сегодня у следствия Нацполиции очень много вопросов как к Слепченко Дмитрию, который совершил побег из специализированного лечебного учреждения закрытого типа, так и к руководству самого заведения, которое, насколько нам известно, способствовало этому неоднократно", - отметил замглавы Нацполиции.

Напомним, вечером 24 мая 2017 года на Харьковском шоссе из автомобиля Seat Leon произвели несколько выстрелов в мотоциклиста, который подъезжал к светофору. Он скончался в "скорой". Машина, из которой стреляли, скрылась.

26 мая стало известно, что подозреваемый в убийстве мотоциклиста сдался правоохранителям.