Здоровье Балуха в штрафном изоляторе российской колонии ухудшилось, - Денисова

Содержание в ШИЗО не должно длиться больше 15 дней.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет об ухудшении состояния здоровья осужденного в аннексированном Россией Крыму украинца Владимира Балуха. Об этом омбудсмен написала на своей странице в Фейсбуке.

Балуха содержат в штрафном изоляторе колонии в ужасных условиях на воде и хлебе, куда его поместили почти сразу после этапирования в эту колонию. В условиях штрафного изолятора у Балуха ухудшилось состояние здоровья, у него отекли ноги.

"Тюремщики постоянно продлевают срок содержания Владимира в штрафном изоляторе, хотя по российскому законодательству он составляет лишь 15 суток", - написала Денисова.

Омбудсмен также сообщила, что неоднократно обращалась к российским должностным лицам и международному сообществу, чтобы к нему допустили врачей и предоставили медицинские справки о состоянии его здоровья.

Балух в своем письме активистке Украинского культурного центра в Крыму сообщил о том, что к нему не допускают украинских консулов из-за якобы его российского гражданства, которое появилось у него из-за крымской прописки.

Омбудсмен отметила, что Балух в 2016 году был взят под стражу и осужден как гражданин Украины, поэтому недопущение дипломатических работников противоречит нормам Венской конвенции о дипломатических отношениях и другим международным договорам.

Сегодня Денисова обратилась к министру иностранных дел Павлу Климкину с просьбой поручить посольству Украины в России направить ноту в дипломатическое учреждение РФ с требованием обеспечить личную встречу дипломатическому работнику Украины с Балухом.

Напомним, оккупационный суд Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии. Балуха этапировали в Торжок (Тверская область), после чего стало известно, что время содержания в СИЗО украинцу учли день за день, а не день за полтора, как предусмотрено законодательством. Кроме того, этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.