Суд отклонил иск российского дизайнера Лебедева на въезд в Украину

Суд отказался разрешить въезд в Украину российскому дизайнеру и популярному блогеру Артемию Лебедеву. Об этом говорится в материалах суда.

Дизайнер обратился в суд с требованием отменить постановление Службы безопасности Украины от 13 марта 2017 года о запрете въезда в Украину сроком на 5 лет.

Текст постановления гласит, что Лебедев является активным сторонником антиукраинской общественной позиции, идеологии так называемого "Русского Мира" и деятельности боевиков ОРДЛО.

Служба безопасности Украины считает, что в соцсетях дизайнер распространяет информацию с выразительной антиукраинской пропагандой и поддерживает политику так называемой "Новороссии".

Кроме этого, СБУ заявляет, что через эти соцсети Лебедев осуществляет распространение специально подготовленных спецслужбами РФ информационных материалов, направленных на манипулирование общественным сознанием в вопросах дискредитации проевропейского внешнеполитического курса Украины, осуждения АТО и обеспечения обороноспособности государства и мобилизационных процессов.

"Под фотографиями, которые сделаны на временно оккупированной территории АР Крым, содержатся категорические сообщения, что АР Крым - это часть России, и что эта территория только из-за исторического недоразумения 20 лет была не российской", - отмечается в материалах дела. Также в собственных публикациях в соцсетях Лебедев утверждал, что сам лично нарушал действующее законодательство Украины и незаконно находился на временно оккупированных территориях Украины, о чем, также свидетельствуют обнародованные им фотографии.

Лебедев не согласился с такими доводами СБУ. Он ссылается на то, что в материалах дела отсутствуют доказательства идентификации личности, которая распространяла указанную информацию в сети Интернет.

От 9 января этого года суд отказал в удовлетворении административного иска Лебедева. Не согласившись с решением суда, истец подал апелляционную жалобу.

8 мая апелляционный суд отклонил жалобу, соответственно, решение о законности запрета въезда в Украину вступило в силу.

Суд отметил, что защита Лебедева не предоставила доказательств того, что провокационные публикации на его страницах в Интернет-ресурсах размещались посторонними лицами.

Напомним, изначально Артемию Лебедеву запретили въезд в Украину еще в марте 2017 года.