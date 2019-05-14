В Прилуках бульдозером уничтожили уникальную мозаику
В Прилуках бульдозером уничтожили уникальную мозаику
В Одесской области шестилетний мальчик утонул в бассейне
В Одесской области шестилетний мальчик утонул в бассейне
Патриарх Филарет: «прирученный» или «вытесненный»?
Патриарх Филарет: «прирученный» или «вытесненный»?
Зинченко в "Манчестер Сити" запретили подходить к чемпионскому кубку
Зинченко в "Манчестер Сити" запретили подходить к чемпионскому кубку
В Виннице несколько сотен вооруженных мужчин захватили консервный завод (обновлено)
В Виннице несколько сотен вооруженных мужчин захватили консервный завод (обновлено)
Комитет Рады перенес заседание по дате инаугурации Зеленского на среду (обновлено)
Комитет Рады перенес заседание по дате инаугурации Зеленского на среду (обновлено)
Коммунальщики обнесли забором волонтерскую палатку в центре Харькова
Коммунальщики обнесли забором волонтерскую палатку в центре Харькова
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
На приглашение Филарета откликнулись четыре архиерея
На приглашение Филарета откликнулись четыре архиерея
ГлавнаяОбществоЖизнь

Суд отклонил иск российского дизайнера Лебедева на въезд в Украину

СБУ считает, что Лебедев распространяет в соцсетях антиукраинскую пропаганду.

Суд отклонил иск российского дизайнера Лебедева на въезд в Украину
Фото: rbc.ru

Суд отказался разрешить въезд в Украину российскому дизайнеру и популярному блогеру Артемию Лебедеву. Об этом говорится в материалах суда.

Дизайнер обратился в суд с требованием отменить постановление Службы безопасности Украины от 13 марта 2017 года о запрете въезда в Украину сроком на 5 лет.

Текст постановления гласит, что Лебедев является активным сторонником антиукраинской общественной позиции, идеологии так называемого "Русского Мира" и деятельности боевиков ОРДЛО.

Служба безопасности Украины считает, что в соцсетях дизайнер распространяет информацию с выразительной антиукраинской пропагандой и поддерживает политику так называемой "Новороссии".

Кроме этого, СБУ заявляет, что через эти соцсети Лебедев осуществляет распространение специально подготовленных спецслужбами РФ информационных материалов, направленных на манипулирование общественным сознанием в вопросах дискредитации проевропейского внешнеполитического курса Украины, осуждения АТО и обеспечения обороноспособности государства и мобилизационных процессов.

"Под фотографиями, которые сделаны на временно оккупированной территории АР Крым, содержатся категорические сообщения, что АР Крым - это часть России, и что эта территория только из-за исторического недоразумения 20 лет была не российской", - отмечается в материалах дела. Также в собственных публикациях в соцсетях Лебедев утверждал, что сам лично нарушал действующее законодательство Украины и незаконно находился на временно оккупированных территориях Украины, о чем, также свидетельствуют обнародованные им фотографии.

Лебедев не согласился с такими доводами СБУ. Он ссылается на то, что в материалах дела отсутствуют доказательства идентификации личности, которая распространяла указанную информацию в сети Интернет.

От 9 января этого года суд отказал в удовлетворении административного иска Лебедева. Не согласившись с решением суда, истец подал апелляционную жалобу.

8 мая апелляционный суд отклонил жалобу, соответственно, решение о законности запрета въезда в Украину вступило в силу.

Суд отметил, что защита Лебедева не предоставила доказательств того, что провокационные публикации на его страницах в Интернет-ресурсах размещались посторонними лицами.

Напомним, изначально Артемию Лебедеву запретили въезд в Украину еще в марте 2017 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также