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​Под Конституционным судом подрались националисты и сторонники БПП

Митингующих разделили кордоном бойцы Нацгвардии и полиции.

Фото: facebook/НК головна сторінка

Возле здания Конституционного суда Украины в Киеве произошла потасовка между активистами ВО "Свобода" и партии "Нацкорпус" с одной стороны и представителями партии "БПП "Солидарность" с другой.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Фото: facebook/НК головна сторінка

Фото: facebook/НК головна сторінка

Фото: facebook/НК головна сторінка

Фото: facebook/НК головна сторінка

Фото: facebook/НК головна сторінка

Отмечается, что драка началась после того, как националисты начали обвинять действующего президента Петра Порошенко в ряде неудач на фронте, в частности, - в потерях украинских военных во время "Иловайского котла" и при обороне Дебальцево, коррупции в армии, а также вменять ему в вину отмену Конституционным судом статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

В ответ сторонники "БПП" начали скандировать "Ганьба!" и за этим последовала короткая потасовка, которую оперативно пресекли правоохранители.

В настоящее время оба лагеря митингующих разделены кордонами бойцов Нацгвардии и Нацполиции. Одна сторона скандирует: "Конституция не позеленеет", их оппоненты - "Свинарчуков Порошенко за решетку".

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Как сообщают СМИ, националисты выступают за расширение закона о люстрации.

Напомним, 18 апреля КС отложил рассмотрение закона "Об очищении власти". Большинство судей решило вообще не рассматривать этот вопрос в ближайшее время

Закон "Об очищении власти" (о люстрации) был принят с пятой попытки в сентябре 2014 года и вступил в силу в октябре 2014 года. Он предусматривает, что лица, занимающие госдолжности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позже, чем на десятый день с начала проведения проверки, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

В январе 2015 года депутаты Рады, среди которых в основном бывшие регионалы, обжаловали закон в Конституционном суде.

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