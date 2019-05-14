Общественные активисты утром 14 мая устроили акцию с требованием отставки генерального прокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.
Как сообщает корреспондент LB.ua, сначала они заклеили ограничительной лентой вход в здание Генеральной прокуратуры на Резницкой улице красно-белой ограничительной лентой. Таким образом участники протеста хотели показать, что ведомство под руководством Луценко стало "токсичным".
Потом мирная акция переместилась под здание МВД на улице Богомольца. Там ее встретила полиция, которая не позволила заклеить вход в министерство. Произошла небольшая стычка, и в итоге протест ограничился небольшим митингом.
Организаторы акции считают, что реформы прокуратуры и органов внутренних дел провалились и ответственность за это несут лично Аваков и Луценко.
"Правоохранительные органы вместо борьбы с коррупцией возглавили ее, а вместо ареста уголовных авторитетов стали их лучшими друзьями", - говорилось в анонсе акции протеста.
В качестве примера активисты привели дело Екатерины Гандзюк, нападение на которую изначально хотели повесить на невиновного человека, и закрытое дело о хищении средств при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии, в котором фигурировал сын Авакова.