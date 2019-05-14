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Вход в ГПУ заклеили ограничительной лентой, сделать то же самое в МВД помешала полиция

Активисты объявили Луценко и Авакова "токсичными".

Фото: Макс Требухов

Общественные активисты утром 14 мая устроили акцию с требованием отставки генерального прокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как сообщает корреспондент LB.ua, сначала они заклеили ограничительной лентой вход в здание Генеральной прокуратуры на Резницкой улице красно-белой ограничительной лентой. Таким образом участники протеста хотели показать, что ведомство под руководством Луценко стало "токсичным".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Потом мирная акция переместилась под здание МВД на улице Богомольца. Там ее встретила полиция, которая не позволила заклеить вход в министерство. Произошла небольшая стычка, и в итоге протест ограничился небольшим митингом.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Организаторы акции считают, что реформы прокуратуры и органов внутренних дел провалились и ответственность за это несут лично Аваков и Луценко.

"Правоохранительные органы вместо борьбы с коррупцией возглавили ее, а вместо ареста уголовных авторитетов стали их лучшими друзьями", - говорилось в анонсе акции протеста.

В качестве примера активисты привели дело Екатерины Гандзюк, нападение на которую изначально хотели повесить на невиновного человека, и закрытое дело о хищении средств при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии, в котором фигурировал сын Авакова.

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