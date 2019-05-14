С начала запуска полиции разбито 1,3 тыс. служебных автомобилей

В этом году планируется закупить 500 машин.

С начала запуска новой полиции, было разбито 1,3 тыс. служебных автомобилей. Об этом журналистам сказал начальник Департамента патрульной службы Нацполиции Евгений Жуков.

Он сказал, что с начала функционирования полиции было закуплено 2,5 тыс. автомобилей, в этом году планируется закупить еще 500 штук.

"За 4 года было разбито 1 300 единиц", - сообщил Жуков. При этом, большая часть разбитых в ДТП машин - это японские Toyota Prius.

Количество разбитых Mitsubishi Outlander PHEV составляет около 20 штук.

Кроме того, в этом году в ДТП пострадало около 20 полицейских.

Напомним, в прошлом году полиция и подразделения ГосЧС получили новые автомобили и катера. Полиция пополнилась на 102 служебных машины и 10 катеров, которые были разделены по областям Украины.

Главное управление ГосЧС в Полтавской области получило аварийно-спасательный катер. А в Черкасской и Житомирской областях ГосЧС пополнились на 10 пожарных автоцистерн.