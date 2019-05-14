Коммунальщики обнесли забором волонтерскую палатку в центре Харькова
Коммунальщики обнесли забором волонтерскую палатку в центре Харькова
На приглашение Филарета откликнулись четыре архиерея
На приглашение Филарета откликнулись четыре архиерея
Комитет Рады перенес заседание по дате инаугурации Зеленского на среду (обновлено)
Комитет Рады перенес заседание по дате инаугурации Зеленского на среду (обновлено)
В Виннице несколько сотен вооруженных мужчин захватили консервный завод (обновлено)
В Виннице несколько сотен вооруженных мужчин захватили консервный завод (обновлено)
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
В Прилуках бульдозером уничтожили уникальную мозаику
В Прилуках бульдозером уничтожили уникальную мозаику
В Одесской области шестилетний мальчик утонул в бассейне
В Одесской области шестилетний мальчик утонул в бассейне
Патриарх Филарет: «прирученный» или «вытесненный»?
Патриарх Филарет: «прирученный» или «вытесненный»?
Зинченко в "Манчестер Сити" запретили подходить к чемпионскому кубку
Зинченко в "Манчестер Сити" запретили подходить к чемпионскому кубку
ГлавнаяОбществоЖизнь

С начала запуска полиции разбито 1,3 тыс. служебных автомобилей

В этом году планируется закупить 500 машин.

С начала запуска полиции разбито 1,3 тыс. служебных автомобилей
В Херсоне грузовик насмерть сбил 11-летнего мальчика на велосипеде
Фото: hr.npu.gov.ua

С начала запуска новой полиции, было разбито 1,3 тыс. служебных автомобилей. Об этом журналистам сказал начальник Департамента патрульной службы Нацполиции Евгений Жуков.

Он сказал, что с начала функционирования полиции было закуплено 2,5 тыс. автомобилей, в этом году планируется закупить еще 500 штук.

"За 4 года было разбито 1 300 единиц", - сообщил Жуков. При этом, большая часть разбитых в ДТП машин - это японские Toyota Prius.

Количество разбитых Mitsubishi Outlander PHEV составляет около 20 штук.

Кроме того, в этом году в ДТП пострадало около 20 полицейских.

Напомним, в прошлом году полиция и подразделения ГосЧС получили новые автомобили и катера. Полиция пополнилась на 102 служебных машины и 10 катеров, которые были разделены по областям Украины.

Главное управление ГосЧС в Полтавской области получило аварийно-спасательный катер. А в Черкасской и Житомирской областях ГосЧС пополнились на 10 пожарных автоцистерн.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также