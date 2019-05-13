Times составил рейтинг самых богатых резидентов Британии, в первой десятке - трое россиян
Times составил рейтинг самых богатых резидентов Британии, в первой десятке - трое россиян
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Stratfor проанализировал оружие, которое Кремль демонстрировал на параде 9 мая
Stratfor проанализировал оружие, которое Кремль демонстрировал на параде 9 мая
Патриарх Филарет: «прирученный» или «вытесненный»?
Патриарх Филарет: «прирученный» или «вытесненный»?
В квартире на Березняках в Киеве обнаружили мертвых супругов и истощенную 2-летнюю девочку
В квартире на Березняках в Киеве обнаружили мертвых супругов и истощенную 2-летнюю девочку
Не сотвори себе кумира или Что происходит вокруг УПЦ-КП
Не сотвори себе кумира или Что происходит вокруг УПЦ-КП
HBO показал тизер второй серии мини-сериала "Чернобыль"
HBO показал тизер второй серии мини-сериала "Чернобыль"
Коммунальщики обнесли забором волонтерскую палатку в центре Харькова
Коммунальщики обнесли забором волонтерскую палатку в центре Харькова
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
ГлавнаяОбществоПроисшествия

На столичной станции метро "Вокзальная" полиция задержала мужчину с гранатами

Мужчина заметно нервничал, находясь в вестибюле метро.

На столичной станции метро "Вокзальная" полиция задержала мужчину с гранатами
Фото: npu.gov.ua

В Киеве полиция задержала мужчину с гранатами на станции метро "Вокзальная". Об этом говорится в с пресс-службе полиции Киева.

В вестибюле станции метро "Вокзальная" правоохранители обратили внимание на подозрительного мужчину, который заметно нервничал. Пригласив его в комнату полиции для осмотра, она обнаружили в его сумке две гранаты Ф-1 и три запала к ним.

Отмечается, что боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.

Задержанным оказался 21-летний уроженец Черкасской области, который ранее не имел проблем с законом.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 7 мая в городе Марганец Днепропетровской области возле здания магазина взорвалась граната, в результате один человек погиб, еще пятеро ранены.

Также, по уточненным данным, в результате взрыва травмы получили пять человек, среди которых сотрудник группы реагирования патрульной полиции 1990 года рождения и две женщины 63-ти и 65-ти лет. В полиции уточнили, что погибший - ранее судимый за незаконный оборот оружия мужчина 1981 года рождения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также