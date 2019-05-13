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В аэропорту "Борисполь" поймали мужчину, укравшего 2,3 тыс. литров керосина

Устанавливается сумма нанесенного материального ущерба.

В аэропорту "Борисполь" поймали мужчину, укравшего 2,3 тыс. литров керосина
Резервуар с топливом
Фото: kv.npu.gov.ua

В аэропорту "Борисполь" задержали 48-летнего местного жителя, который воровал авиационное топливо.

Об этом сообщается на сайте полиции Киевской области.

Отмечается, что мужчина перелез через забор и проник на охраняемую территорию складов аэропорта, где находились емкости с горючим для самолетов. Его обнаружили работники охраны, которые вызвали наряд полиции.

"На месте происшествия следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции нашла и изъяла орудие преступления - насос, шланг, частично наполненные емкости с горючим и автомобиль «ГАЗ», на котором приехал злоумышленник. Им оказался 48-летний местный житель. Он объяснил полицейским, что совершил преступление с целью наживы", - сообщили в полиции.

Фото: kv.npu.gov.ua

Установлено, что мужчина слил из резервуаров 2,3 тысячи литров керосина.

Открыто уголовное производство. Устанавливается сумма нанесенного материального ущерба. Продолжается следствие.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, в марте на складе аэропорта "Борисполь" нашли нерастаможенных товаров на 10 млн гривен.

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