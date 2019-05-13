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Во вторник в Киеве до +23, днем дождь с грозой

В Карпатах ночью еще сохранится низкая температура - до 7 градусов тепла.

Во вторник в Киеве до +23, днем дождь с грозой
Фото: primamedia.ru

14 мая в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +13…+21 градус.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +2…+7 градусов, днем +4…+9 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +17…+19 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +20…+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +19…+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +21…+26 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +19…+26 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +19…+24 градуса.В Ялте без осадков. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +20…+22 градуса.

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