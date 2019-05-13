Скандальный лайнер "Князь Владимир" отправился из Сочи к берегам Крыма

Корабль будет курсировать по маршруту "Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь" до середины октября.

Оккупационные власти Крыма запустили лайнер "Князь Владимир", соединяющий крымские порты с побережьем России. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на представителя компании "Черноморские круизы" Ольгу Камчатову.

В воскресенье, 12 мая, в рейс отправились 350 пассажиров. "Днем в морском порту Сочи была праздничная программа с концертом, розыгрышем призов. Главный приз - круиз - выиграла молодая семья с двумя детьми из Уфы. Уже завтра лайнер будет в Новороссийске. В субботу лайнер вернется в Сочи, а в воскресенье отправится в новый рейс. И так до 19 октября ", - заявила Камчатова.

Напоминаем, в 2018 году первый рейс лайнера "Князь Владимир" был отменен из-за технических неполадок, затем рейс отложили из-за крупного пожара на судне.

Украинский центр "Миротворец" ранее вносил пассажиров "Князя Владимира" в черный список за незаконный въезд в оккупированный Крым.

Теплоход "Князь Владимир" с 2017 года курсирует между Сочи и Севастополем по инициативе российского президента Владимира Путина. Судно совершает маршрут: Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. Это единственное в России пассажирское судно, которое заходит в санкционную зону – Крым. Морские порты, расположенные на территории Крыма (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты распоряжением украинских властей еще в 2014 году.