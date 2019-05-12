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От удара молнии во Львовской области погиб мужчина, его жена - в реанимации

Инцидент произошел на дачном участке.

От удара молнии во Львовской области погиб мужчина, его жена - в реанимации
Фото: EPA/UPG

В городе Сокаль Львовской области в субботу, 11 мая, мужчина погиб от удара молнии. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной госадминистрации.

Инцидент произошел около 15:00 на дачном участке.

"На дачном участке молнией был смертельно поражен местный житель 1953 года рождения", - говорится в сообщении.

Жена погибшего 1949 года рождения получила травмы и ее госпитализировали в реанимационное отделение Сокальской больницы.

Напомним, ранее в Житомирской области из-за удара молнии сгорел дом.

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