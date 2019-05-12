С понедельника на дорогах Украины установят еще 25 радаров TruCAM

С понедельника, 13 мая, на дорогах Украины установят еще 25 радаров TruCAM. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает сайт МВД.

"До тех 75, которые уже работают, добавляем еще 25 - на участках с повышенной аварийностью, причиной которой является преимущественно именно превышение разрешенной скорости", - сообщил Билошицкий.

Фото: mvs.gov.ua

В полиции напомнили, что в местах работы TruCAM стоят предупредительные знаки и служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

"Все максимально открыто и с максимальным предупреждением, ведь наша цель - не привлечь к ответственности как можно больше, а предупредить правонарушение, снизить скорость", - говорится в сообщении.

Отмечается, что штраф за превышение скорости более чем на 20 км / ч составляет 255 гривен, превышение скорости более чем на 50 км / ч карается штрафом в размере 510 гривен.

Напомним, радары TruCAM начали работать на дорогах 8 октября прошлого года в тестовом режиме и 15 октября - в полноценном режиме. В первый день использования TruCAM было зафиксировано более 200 нарушений скоростного режима. А за неполный месяц использования TruCAM полиция зафиксировала 8000 нарушений скорости.