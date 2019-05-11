Минкульт заверил, что УПЦ КП не существует

Министерство культуры прокомментировало распространенную СМИ информацию о дальнейшей деятельности или возобновлении Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В Минкульте заверили, что УПЦ КП прекратила существование и вошла в Православную церковь Украины.

"Постановлением Поместного собора бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата, которое было принято 15.12.2018 года, накануне Всеукраинского православного Объединительного собора, деятельность такого религиозного объединения как Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) была прекращена путем объединения и присоединения к образованной Православной церкви Украины", - говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что на основании упомянутого решения Поместного собора министерством были признаны утратившими силу приказы о регистрации устава УПЦ КП.

"В связи с изложенным выше Министерство культуры Украины отмечает, что заявления о якобы возобновлении деятельности в Украине такого религиозного объединения как УПЦ КП являются не соответствующими действительности", - говорится в документе.

Тем не менее, согласно единому реестру юридических лиц, юрлицо "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" не находится в состоянии ликвидации. Оно существует в организационно-правовой форме религиозной организации и ее руководителем указан Патриарх Филарет – Михаил Денисенко.

8 мая стало известно, что Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП.

9 мая в интервью ТСН Филарет заявил, что УПЦ КП не ликвидирована.

В интервью LB.ua митрополит Епифаний заявил, что епархия в составе приходов г. Киева, которые были до 15 декабря 2018 г. в Киевском патриархате, которой руководит почетный патриарх ПЦУ Филарет пока юридически не закрепила принадлежность к Православной Церкви Украины.

15 декабря 2018 года на Объединительном соборе все иерархи УПЦ КП, УАПЦ и несколько иерархов УПЦ МП образовали ПЦУ, что должно было повлечь за собой ликвидацию УПЦ КП и УАПЦ.

6 января в Стамбуле Епифаний получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея томос об автокефалии ПЦУ, причем именно создание объединенной церкви, возглавляемой митрополитом, было одним из главных условий предоставления Томоса.