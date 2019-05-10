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УПЦ КП и УАПЦ не находятся в процессе ликвидации как юрлица

Образование ПЦУ должно было повлечь за собой ликвидацию УПЦ КП и УАПЦ.

УПЦ КП и УАПЦ не находятся в процессе ликвидации как юрлица
Патриарх Филарет и отец Макарий
Фото: Макс Требухов

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) пока не находятся в процессе ликвидации как юридические лица.

Об этом свидетельствуют данные единого реестра юридических лиц.

Согласно реестру, юрлицо "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" не находится в состоянии ликвидации. Оно существует в организационно-правовой форме религиозной организации и ее руководителем указан Патриарх Филарет – Михаил Денисенко.

Также не находится в процессе ликвидации юрлицо "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви", руководителем которой является Николай Малетич (митрополит Макарий).

8 мая стало известно, что Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП.

В интервью LB.ua митрополит Епифаний заявил, что епархия в составе приходов г. Киева, которые были до 15 декабря 2018 г. в Киевском патриархате, которой руководит почетный патриарх ПЦУ Филарет пока юридически не закрепила принадлежность к Православной Церкви Украины.

15 декабря 2018 года на Объединительном соборе все иерархи УПЦ КП, УАПЦ и несколько иерархов УПЦ МП образовали ПЦУ, что должно было повлечь за собой ликвидацию УПЦ КП и УАПЦ.

6 января в Стамбуле Епифаний получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея томос об автокефалии ПЦУ, причем именно создание объединенной церкви, возглавляемой митрополитом, было одним из главных условий предоставления Томоса

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Источник: "Українські новини"
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