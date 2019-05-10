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Парубий незаконно давал слово Ирине Луценко на Согласительных советах Рады, - суд

Истцом в деле выступал нардеп Сергей Власенко.

Парубий незаконно давал слово Ирине Луценко на Согласительных советах Рады, - суд
Андрей Парубий
Фото: Макс Требухов

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной Рады Андрея Парубия по предоставлению представителю президента Ирине Луценко слова для выступления на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций и групп в период с 5 февраля 2018-го по 8 апреля 2019 года.

Об этом сообщается на сайте суда.

"Поводом для принятия Окружным административным судом города Киева такого решения стало то, что в соответствии с законом Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" не предусмотрено предоставление на заседаниях Согласительного совета слова для выступления представителю президента Украины", - говорится в сообщении.

В удовлетворении остальных исковых требований было отказано.

В суде напомнили, что истцом в деле выступил народный депутат Сергей Власенко (фракция "Батькивщина"). Он просил суд признать противоправными действия Парубия по самовольному предоставлению слова для выступления представителю президента Украины на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций и включение такого выступления в повестку дня.

Также Власенко просил суд обязать спикера воздержаться в дальнейшем от подобных действий и придерживаться норм Конституции и Регламента Верховной Рады.

Напомним, 8 мая Парубий инициировал свой же допрос и прибыл в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для встречи с прокурором по делу о якобы нецелевом использовании средств.

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