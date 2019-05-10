Эстония хочет ввести дополнительные санкции против России

Министр иностранных дел Эстонии предложит санкции на встрече глав МИД стран ЕС 13 мая.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу собирается предложить ввести дополнительные санкции против России из-за незаконной выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает ресурс Eesti Paevaleht.

Рейнсалу планирует предложить санкции в понедельник, 13 мая на встрече глав МИД стран ЕС.

"Россия - ядерная страна, которая в последнее десятилетие дважды использовала силу в отношении стран-соседей. Интересам Эстонии соответствует поддержка суверенитета и территориальной целостности стран, чтобы подобные акты агрессии получали релевантные трактовки", - отметил министр.

Напомним, 8 мая министр иностранных дел Павел Климкин официально обратился с письмом к иностранным государствам с просьбой усилить санкции в отношении России в связи с упрощением выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.