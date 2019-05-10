Сегодня в Гамбурге пройдут слушания Международного трибунала по делу украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву сегодня, 10 мая, заслушает иск Украины по делу о захвате Россией украинских суден и моряков в Черном море в ноябре 2018 года. Об этом сообщила пресс-секретарь трибунала Юлия Риттер, пишет "Интерфакс-Украина".

"Вначале будут слушания. Решение будет вынесено позднее, и его зачитают на отдельном заседании", - сказала она. Дата этого заседания пока не известна. Украинская сторона ожидает, что решение будет принято в течение 2-3 недель.

Представитель пресс-службы трибунала отметила, что на прошлой неделе в ведомстве получили ноту российского посольства в Германии, в которой дипломаты из РФ пишут, что отказываются принимать участие в слушаниях.

Напомним, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву за временными мерами в отношении России для освобождения украинских моряков и судов, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. МИД Украины указывал, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет, который предусматривает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и судить.