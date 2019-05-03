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Порошенко утвердил состав украинской делегации на слушаниях международного трибунала по украинским морякам

Слушания назначены на 10-11 мая.

Порошенко утвердил состав украинской делегации на слушаниях международного трибунала по украинским морякам
Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге
Фото: dw.com

Президент Петр Порошенко утвердил состав делегации для участия в публичных слушаниях Международного трибунала по морскому праву относительно требования Украины об освобождении украинских моряков и судов, захваченных Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

В состав делегации вошли помощник командующего Военно-морскими силами ВСУ по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский, заместитель директора Департамента - начальник отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева и начальник штаба - первый заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов.

Делегации поручено осуществить подготовку и представление процессуальных документов, позиционных, доказательных и других материалов, необходимых для рассмотрения дел Украины против Российской Федерации относительно иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей в порядке статьи 290 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года и Приложения VII к ней.

Указ предусматривает, что члены делегации могут привлекать для обеспечения своей работы чиновников, адвокатов, советников, экспертов и технических работников.

23 апреля Елена Зеркаль сообщила, что публичные слушания в Международном трибунале по морскому праву,

куда Украина обратилась с требованием освободить украинских моряков и три корабля, которые были захвачены в ноябре 2018 года, назначены на 10-11 мая 2019 года.

Россия от участия в слушаниях международного трибунала по украинским морякам отказалась

Напомним, 25 ноября российские военные захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в нейтральных водах Черного моря. Экипажи кораблей - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех на два месяца. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они находятся и сейчас.

Украина расценивает своих моряков как военнопленных. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН) тоже признало, что арестованные Россией украинские моряки могут считаться военнопленными. Россия считает по-другому и обвинила их в совершении уголовного преступления.

16 апреля Украина обратилась Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) касательно применения временных мер с целью освобождения моряков.

Украина в своем запросе ссылается на конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS), согласно которой военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет. Иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и подвергать судопроизводству. Захват Россией кораблей в Черном море и попытка уголовного преследования украинских моряков грубо нарушает UNCLOS.

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