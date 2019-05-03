​Канцлер Австрии заверил Зеленского в поддержке реформ в Украине

Канцлер Австрии Себастьян Курц заверил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в поддержке реформ.

Об этом Курц написал в своем микроблоге Twitter.

"Сегодня состоялся дружеский телефонный звонок с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией", - отметил он.

Также канцлер подчеркнул необходимость добиться прогресса в реализации Минских договоренностей с соблюдением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Hatte heute ein freundschaftliches Telefonat mit dem designierten Präsidenten der #Ukraine Volodymyr Zelenskiy @VoZelenskiy. Die Ukraine bleibt ein wichtiger Partner für Österreich und EU, wir werden #Reformen und Kampf gegen die #Korruption weiter aktiv unterstützen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 3 мая 2019 г.

Напомним, ранее австрийский канцлер призвал Россию вернуться за стол переговоров по Донбассу.