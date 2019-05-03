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​Канцлер Австрии заверил Зеленского в поддержке реформ в Украине

Себастьян Курц и новоизбранный президент Украины провели телефонный разговор.

​Канцлер Австрии заверил Зеленского в поддержке реформ в Украине
Себастьян Курц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Австрии Себастьян Курц заверил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в поддержке реформ.

Об этом Курц написал в своем микроблоге Twitter.

"Сегодня состоялся дружеский телефонный звонок с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией", - отметил он.

Также канцлер подчеркнул необходимость добиться прогресса в реализации Минских договоренностей с соблюдением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, ранее австрийский канцлер призвал Россию вернуться за стол переговоров по Донбассу.

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