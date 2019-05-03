ГБР подготовило подозрения за силовой конфликт между НАБУ и САП в Киеве

Для вручения повесток в здание ГПУ вызвали двух сотрудников НАБУ.

Государственное бюро расследований подготовила подозрения за силовой конфликт между сотрудниками НАБУ и САП, который произошел в сентябре 2018 года в Киеве.

Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры.

Для вручения повесток в здание ГПУ вызвали двух сотрудников НАБУ - Дмитрия Замотаева и Олега Сербина.

Им вменяют ч.3 ст.289 (угон) и ч.2 ст.365 (превышение власти) Уголовного кодекса.

Следователи центрального аппарата Госбюро расследований по согласованию с прокурором направили ходатайство в суд о приводе подозреваемых Сербина и Замотаева в ГПУ, так как в марте-апреле они проигнорировали несколько повесток.

Напомним, 19 сентября 2018 года между НАБУ и САП произошел силовой конфликт якобы из-за попытки детективов установить "жучок" в кабинете главы антикоррупционной прокуратуры.

Сотрудники департамента "К" СБУ и полицейские попытались задержать нескольких детективов НАБУ в автомобиле под зданием Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Во время попытки задержания микроавтобус бюро получил механические повреждения, в частности, там были разбили окна. На помощь детективам прибыл спецназ НАБУ, который силой задержал служебный автомобиль бюро, в котором находились детективы.