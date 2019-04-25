Насиров может остаться без меры пресечения, - САП

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров может остаться без меры пресечения.

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщает, что следующее заседание по делу Насирова назначено на 10:00 6 мая. При этом срок меры пресечения Насирову заканчивается 2 мая.

"Прокурорами САП в суд внесено ходатайство о назначении судебного заседания в пределах срока действия возложенных обязанностей с целью решения вопроса о продлении этого срока. В то же время, в суд подано ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подсудимых. На увы, по состоянию на 25 апреля судом не определено других дат судебных заседаний, кроме 6 мая", - говорится в сообщении.

По их мнению, это "фактически делает невозможным своевременное продление подсудимым меры пресечения".

Напомним, 4 марта Шевченковский райсуд Киева по собственной инициативе уменьшил Насирову размер залога со 100 миллионов гривен до 36 миллионов.

Напомним, прокуроры САП по требованию стороны защиты начали 7 декабря 2017 года зачитывать полный текст обвинительного акта, состоящий из 774 страниц. Глава САП Назар Холодницкий говорил, что чтение обвинительного акта может затянуться на два года.

По версии следствия, Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.

Обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Потерпевшим выступает компания "Укргаздобыча".