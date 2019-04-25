"Победа есть, а полномочий - нет. Кто-то от меня булаву прячет".

Победивший на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский считает, что Центризбирком умышленно затягивает официальное объявление итогов голосования, чтобы его инаугурация состоялась после 27 мая, а он не смог бы распустить Верховную Раду.

Об это он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Фейсбуке.

"Победа есть, а полномочий - нет. Кто-то от меня булаву прячет. Что происходит, я поясняю: ЦИК затягивает официальное оглашение результатов, чтобы Верховная Рада могла затягивать дату назначения для инаугурации. Чтобы инаугурация была после 27 мая. Почему? Чтобы у президента Зеленского не было даже возможности думать о роспуске Верховной Рады. Мне кажется, что это несправедливо", - заявил Зеленский.

Обновление. в Центризбиркоме считают обвинения Зеленского беспочвенными и заявляют, что наоборот, работают в "беспрецедентно быстром режиме". Об этом "Українським Новинам" сообщил замглавы ЦИКа Евгений Радченко.

"Это беспочвенные заявления. ЦИК бьет все рекорды скорости и принимает документы окружных избирательных комиссий и участковых комиссий заграничного округа в беспрецедентно быстром режиме, со скоростью, достойной уважения. Мы только вчера за один день приняли более 100 комиссий. Где же тут затягивание? Кроме того, ЦИК сделал выводы с голосования в первом туре, и если тогда было более 40 уточнений протоколов, то сейчас мы делаем все, чтобы их было меньше. Так, по состоянию на вечер четверга, у нас только одна комиссия пошла на уточнение. Возможно, будут еще, но эта возможность невелика", - сказал он.

По словам, Радченко, осталось получить только протоколы трех из 199 окружных избирательных комиссий и чуть более 40 из 101 участковых комиссий заграничного округа.

"Мы делаем все, чтобы во-первых быстро, а во-вторых точно установить результаты, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений в достоверности, точности, честности. По состоянию на вечер 25 апреля осталось принять протоколы только от трех окружных избирательных комиссий, один из которых - уточненный, и немного более сорока от участковых избирательных комиссий заграничного округа. Это не такое большое количество, которое могло бы свидетельствовать о затягивании", - сказал он.

Замглавы комиссии не стал прогнозировать сроки официального объявления результатов выборов, но подчеркнул, что ЦИК выполнит требования законодательства и в десятидневный срок установит их. Радченко напомнил, что по закону комиссия обязана установить результаты выборов до 1 мая включительно. При этом в первом туре комиссия объявила итоги на три дня раньше предельного срока.

Напомним, ранее Зеленский говорил, что рассчитывает на большинство в Раде следующего созыва.

По данным опроса КМИС, если бы парламентские выборы состоялись в середине апреля, то в Раду прошли бы от четырех до восьми партий, чей рейтинг выше 5%-го проходного барьера или близок к нему. В частности, это партии "Слуга народа" и "За жизнь".