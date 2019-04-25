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Порошенко обязал предусмотреть 5% ВВП на оборону в 2020-2022 годах

Президент ввел в действие соответствующее решение СНБО.

Порошенко обязал предусмотреть 5% ВВП на оборону в 2020-2022 годах
Фото: www.president.gov.ua

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о предложениях к бюджетной декларации на 2020-2022 годы по обеспечению нацбезопасности и обороны.

Согласно указу №167 от 25 апреля, решение СНБО было также принято в четверг, 25 апреля. Ранее информации о проведении заседания СНБО не было.

Министерству финансов поручено предусмотреть в бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на обеспечение нацбезопасности и обороны в объеме не менее 5% от запланированного объема внутреннего валового продукта, с учетом прогнозного индекса инфляции.

Кабинету министров поручено обеспечить финансирование, в том числе - на развитие сектора безопасности и обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО и Евросоюза, а также на создание и освоение производства вооружения, военной техники, боеприпасов, включая современное высокоточное ракетное вооружение (ракетные системы и комплексы, в том числе крылатые ракеты).

Также правительство должно подготовить и внести на рассмотрение Рады законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2019 год для увеличения размера денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности и Управления государственной охраны.

Напомним, финансирование сектора обороны и безопасности в 2019 году достигнет 200 млрд гривен.

В 2018 году оборонный бюджет составил 163 млрд гривен.

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