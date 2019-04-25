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Порошенко пообещал подписать закон о языке, а Зеленский - провести его анализ после инаугурации

Будущий президент заявил, что украинский язык останется единым государственным.

Порошенко пообещал подписать закон о языке, а Зеленский - провести его анализ после инаугурации
Фото: Макс Требухов

Президент Петр Порошенко пообещал подписать закон об украинском языке, а его преемник Владимир Зеленский - провести аудит закона после инаугурации.

"Подпишу закон, как только он поступит мне на подпись. Заметьте, что принятие закона мы сознательно вынесли за рамки избирательной кампании, потому что в действительности он не о выборах. Он о языке. О нашем украинском языке", - говорится в обращении действующего главы государства.

Порошенко напомнил слова Лины Костенко о том, что "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову", и заявил, что за время его президентства Украина в плане развития языка вышла из предынфарктного состояния.

"Расцвет украинского языка после веков тотальной русификации - это миссия, которую нам предстоит завершить. Уважение прав людей, которые говорят на русском и других языках, - это тоже важно. Это европейская практика, которой мы неуклонно придерживаемся и будем придерживаться. И люди довольно быстро убедятся, что новый закон на это никак не посягает", - сказал Порошенко и добавил, что сам выучил украинский язык уже в зрелом возрасте.

В то же время в фейсбуке избранного президента Владимира Зеленского появилось заявление, в котором говорится, что необходимо принимать такие законы, которые консолидируют общество, а не наоборот.

"Украинский язык - единый государственный язык в Украине. Так было, так есть и так будет. По этому вопросу - никаких компромиссов. Государство должно заботиться о развитии украинского языка, о расширении сферы его использования. Это тоже безусловно, с этим соглашается все общество. Вопрос в методах, которыми мы воплощаем в жизнь этот стратегический курс. Моя принципиальная позиция - государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения", - говорится в заявлении Зеленского.

По его мнению, законопроект стал заложником предвыборной риторики.

"Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона - окончательный его текст с учетом всех поправок пока недоступен. После моего вступления в должность Президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями Президента Украины и в интересах граждан", - заявил Зеленский.

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