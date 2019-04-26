​Рада отменила "зеленый тариф" для бытовых СЭС на придомовых территориях

Верховная Рада отменила "зеленый тариф" для бытовых солнечных электростанций, расположенных на придомовых территориях.

За принятие законопроекта №8449-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" во втором чтении и в целом проголосовал 251 депутат при минимально необходимых 226, передают "Українські Новини".

Согласно документу, депутаты дали возможность устанавливать домашние СЭС мощностью до 50 кВт при условии установки их на крышах домов либо других сооружениях.

Также во время часа вопросов к правительству министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что таким образом Рада ограничила высокие тарифы, которые "выходят за рамки понимания".

"Мы дали возможность генерировать до 50 кВт индивидуальщикам, но они генерируют для себя, а не на рынок, если бы мы это не защитили, то нашим потребителям пришлось бы платить в 4 раза больше за электроэнергию", - сказал он.

Напомним, ранее вступило в силу постановление о снижении "зеленых тарифов" на 4,04% для частных домохозяйств, производящих электрическую энергию из солнечной и ветряной энергии мощностью до 30 кВт. В частности для объектов, которые производят электричество из энергии солнечного излучения и введены в эксплуатацию в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года, "зеленый тариф" был снижен на 23,15 коп./кВт-ч с 573,36 коп./кВт-ч до 550,21 коп./кВт-ч.

Также для объектов, которые производят электроэнергию из энергии ветра и введены в эксплуатацию в период с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2019 года, "зеленый тариф" был снижен на 14,88 коп./кВт-ч с 368,59 коп./кВт-ч до 353,71 коп./кВт-ч.