Рада призвала международные организации осудить решение России о выдаче паспортов в ОРДЛО

Верховная Рада призывает Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Европы и их парламентские ассамблеи, Европейский парламент, Межпарламентский союз, парламенты и правительства стран Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Канады, Североатлантического Альянса, дипломатические представительства иностранных государств осудить решение Президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях Донбасса.

За принятие постановления №10259 за основу и в целом проголосовало 230 депутатов при минимально необходимых 226, передают "Українські Новини".

Документ предусматривает обращение парламента к международным организациям с призывом осудить действия России, которые нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, права человека и гражданина в Украине.

Также предлагается приложить общие усилия по противодействию агрессивным действиям России и принять меры по усилению режима международных санкций, направленных против России.

Рада также требует от президента России отменить Указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

Напомним, ранее ЕС обвинил Москву в разжигании конфликта на востоке Украины из-за паспортизации ОРДЛО.

24 апреля Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для украинцев, живущих на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. В указе, размещенном на сайте Кремля, отмечается, что право на упрощенное получение российского гражданства предоставляется в "целях защиты прав и свобод человека и гражданина" лицам, постоянно проживающим на территории "ДНР" и "ЛНР". Сам Путин назвал выдачу паспортов вопросом "чисто гуманитарного характера".

Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество усилить санкции против РФ. Он назвал незаконную выдачу паспортов РФ по так называемому "югоосетинскому и приднестровскому сценарию" попыткой оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса.

В команде шоумена Владимира Зеленского, одержавшего победу на выборах президента Украины, заявили, что Москва указом о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса "признала свою ответственность в качестве государства-агрессора".