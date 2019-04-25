ЕС обвинил Москву в разжигании конфликта на востоке Украины из-за паспортизации ОРДЛО

Указ о паспортизации ОРДЛО является "очередной атакой на суверенитет Украины".

Европейский Союз обвинил власти России в разжигании конфликта на востоке Украины из-за решения о выдаче российских паспортов жителям оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

Отмечается, что указ президента РФ Владимира Путина является "очередной атакой на суверенитет Украины".

В заявлении говорится, что указ был опубликован через несколько дней после второго тура выборов президента Украины, что свидетельствует о намерении РФ и далее дестабилизировать Украину и обострять конфликт.

"Предоставляя российские паспорта жителям регионов, находящихся под контролем сепаратистов, Москва продолжает расширять свое влияние на Донбассе", - подчеркнула Косьянчич.

Она призвала все стороны конфликта выполнить обязательства по Минским соглашениям и подчеркнула, что Евросоюз по-прежнему полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для украинцев, живущих на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. В указе, размещенном на сайте Кремля, отмечается, что право на упрощенное получение российского гражданства предоставляется в "целях защиты прав и свобод человека и гражданина" лицам, постоянно проживающим на территории "ДНР" и "ЛНР". Сам Путин назвал выдачу паспортов вопросом "чисто гуманитарного характера".

Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество усилить санкции против РФ. Он назвал незаконную выдачу паспортов РФ по так называемому "югоосетинскому и приднестровскому сценарию" попыткой оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса.

В команде шоумена Владимира Зеленского, одержавшего победу на выборах президента Украины, заявили, что Москва указом о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса "признала свою ответственность в качестве государства-агрессора".

В связи с решением РФ о паспортизации ОРДЛО Совбез ООН созывает экстренное заседание по Украине.