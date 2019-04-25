Фото: EPA/UPG

В российском Владивостоке сегодня проходит встреча президента России Владимира Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом пишет "Радио Свобода".

Переговоры продлятся около четырех часов. Сначала Путин и Ким поговорят тет-а-тет, после чего пройдут переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Одной из главных тем встречи называют денуклиаризацию Корейского полуострова, а также перспективы развития двусторонних отношений.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Перед разговором за закрытыми дверями Путин приветствовал усилия Ким Чен Ына по развитию межкорейского диалога и по нормализации отношений с США.

Содержание переговоров не разглашается. Кремль уже подтвердил, что по итогам встречи лидеров не будет ни совместных заявлений, ни подписания документов. Однако ожидается, что президент России выйдет к журналистам, чтобы поделиться впечатлениями от саммита.

Напомним, в феврале в Ханое состоялся второй саммит КНДР и США. На нем обсуждалось полное прекращение ядерной программы КНДР в обмен на снятие всех американских санкций в отношении Пхеньяна. Встреча закончилась неудачей – Дональд Трамп и Ким Чен Ын не подписали совместной декларации.