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Бабочка и Рада
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Под Радой началась акция в поддержку закона о языках

Возле парламента собралось около 700 участников.

Под зданием Верховной Рады в Киеве проходит акция в поддержку украинского языка и закона о языках, рассмотрение которого сегодня должен завершить парламент. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

На площади перед парламентом собрались около 700 человек, количество участников постепенно увеличивается. Многие пришли с плакатами в поддержку государственного украинского языка.

Здание Рады оцеплено правоохранителями, ситуация в целом спокойная, столкновений нет.

Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, 28 февраля 2018 года Конституционный Суд признал закон "Об основах государственной языковой политики", более известный как закон Кивалова-Колесниченко, не соответствующим Конституции. Этот закон вступил в силу в августе 2012 года и предусматривал, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному.

В октябре 2018 года Верховная Рада приняла за основу законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который заменит закон Кивалова-Колесниченко. С 28 февраля 2019 года парламент рассматривал более 2000 поправок к закону, сегодня в повестке дня Рады - заключительное голосование за законопроект.

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