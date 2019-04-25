Воевать или сотрудничать: в парламенте размышляют о стратегиях выживания

Парламентские игроки размышляют как взаимодействовать (или бороться) с президентом Зеленским. В БПП не исключают «исход» части своих депутатов, но готовятся противостоять команде Зеленского . Их партнеры по коалиции из «НФ» надеются избежать конфликта с новым главой государства.

Фото: Макс Требухов

Наставления от Порошенко

Вечером 22 апреля в офисе БПП на улице Лаврской собрался партийный актив во главе с Петром Порошенко для обсуждения главного вопроса: как дальше жить в новой политической реальности – при президенте Владимире Зеленском.

«По сути, это было важное заседание, на котором очень внимательно смотрели: кто пришёл, а кто нет. Показательно, что не было Виталия Ковальчука (Замглавы Администрации президента и руководитель его избирательного штаба, как утверждают в БПП, уже съехал из офиса партии, – А.С.), главного стратега кампании Игоря Грынива. Не было и Артура Палатного – «правой руки» мэра Киева Виталия Кличко», – рассказал LB.ua один из участников совещания, которое длилось почти 2,5 часа.

По словам нашего собеседника, Петр Порошенко выглядел довольным, несмотря на сокрушительное поражение во втором туре.

«Я бы даже сказал больше: Петр Алексеевич пребывал в состоянии эйфории. Ведь мы не рассчитывали получить эти 24% с хвостиком. Главный месседж всем присутствующим – это «добро» на досрочные парламентские выборы (хотя публично в четверг на утреннем заседании Рады БПП и «Народный фронт» вышли вместе к президиуму, заявив, что не допустят реванша и роспуска парламента, – А.С.). Досрочные выборы больше всего выгодны как раз нам. Президент Порошенко дал всем понять, что идею с досрочными выборами на основании решения окружного суда Киева об отсутствии коалиции надо всячески поддержать», – рассказал LB.ua один из руководителей фракции.

Фото: Анна Стешенко

Правда, еще один наш собеседник из БПП, также присутствовавший на совещании, отметил, что Порошенко «мягко говоря, слишком самонадеян, желая идти на досрочные парламентские выборы этим летом». «В регионах у нас – полный ноль. «Сетка» Березенко работает только при условии вливания немалых денег. Так она сама по себе – тоже пустое место. Поэтому полученные во втором туре почти 25% точно не прямо конвертируются в результат на парламентских», – уверен он.

Два наших источника рассказали, что Петр Порошенко на встрече долго и по пунктам критиковал соратников за провал кампании. «В первую очередь, раскритиковал коммуникационную стратегию и поставил задачу не просто искать новых людей через видимые для народа так называемые праймериз и публичный отбор, но и задействовать весь арсенал Зеленского: твиттер, видео, интернет», – продолжал наш источник.

Самым болезненным на встрече был вопрос о неизбежном – вероятных перебежчиках из партии и фракции. «На данный момент ситуация такая, что как минимум 40 человек может «посыпаться» из фракции. Это в первую очередь группа депутата Третьякова (замглавы фракции БПП, близкий к Юрию Луценко, – А.С.) и мажоритарщики. Так называемых «еврооптимистов», которые ещё до выборов вышли из фракции, в счёт даже не берём», – прогнозирует нардеп.

Также обсудили формат участия в парламентских выборах.

«Премьер Владимир Гройсман, который заявил об участии в выборах со своей партией, все же был на встрече у президента. Правда, и тут дал всем понять, что идёт своим путём. Хотя Порошенко при всех поблагодарил его за поддержку и подставленное плечо до самого конца. Не исключено, что Гройсман может скооперироваться на парламентские вместе с «Народным фронтом», рейтинг которого оставляет желать лучшего. И даже в связке с Кличко, правда, он это окончательно не решил. Возможно, Кличко вообще пойдёт отдельно – во главе списка вместе с братом Владимиром. Но их шансы тоже сомнительны, ведь мэру Киева даже мы в таком случае будем вспоминать все его коррупционные схемы в столице», – говорит собеседник из БПП.

В «Народном фронте» с переменами

В понедельник вечером, за день до заседания БПП фракция «Народного фронта» также провела своё заседание. Как рассказал LB.ua замглавы фракции Андрей Тетерук обсуждали форматы и варианты отношений с Владимиром Зеленским.

Фото: Макс Требухов

«Да, действительно часть депутатов, в частности, группа министра внутренних дел Арсена Авакова, предложили не уходить в жёсткую оппозицию к Зеленскому, как это сделали наши коллеги из БПП, а хотя бы послушать нового президента. Я тоже считаю, если новый президент будет проводить политику, идеологически близкую нам в части евроатлантической интеграции Украины, тогда мы будем поддерживать его законодательные инициативы. Зачем сразу уходить в конфронтацию?», – признался он.

Другой собеседник из руководства «НФ» заявил LB.ua, что партии досрочные выборы не выгодны. «Реально конституционных оснований для роспуска парламента нет. Все на грани политического консенсуса и притянутого за уши обоснования об отсутствии коалиции и сроках полномочия этого парламента. Мы настроены поработать с новым президентом, пусть ситуативно. И в это время поднабрать «электорального жирка», потому что у нас рейтинги действительно не ахти», – заявил он.

По его словам, в «НФ» не исключают союз с Кличко и Гройсманом. «Но лидером остаётся Арсений Яценюк. Это не обсуждается», – продолжил политик.

Он также прогнозирует, что фракция «фронтовиков», в отличие от БПП, не посыплется. «У нас все будет мягко и по ситуации, так явно бежать в группу Зеленского никто не будет», – убежден он.

Досрочные выборы и планы по урезанию полномочий президента

Как мы помним, еще между первым и вторым туром президентских выборов в парламенте по инициативе внефракционного нардепа и члена партии УКРОП (которой симпатизирует Игорь Коломойский, – А.С.) Виталия Куприя было создано депутатское объединение «За будущего президента Зеленского». Впрочем, кроме самого Куприя никто в него не ступил.

Сам он в комментарии LB.ua сообщил, что штаб Зеленского попросил его снять с повестки дня инициативу о создании такого объединения. Мол, после инаугурации (а она планируется 28 мая, как подтвердили LB.ua сразу несколько источников, – А.С.) в парламенте «сразу же будет создано не просто межфракционные объединение, а полноценная депутатская группа, куда по регламенту должны войти не менее 19 депутатов. И такие уже есть. Но меня попросили, чтобы я уже не поднимал этот вопрос. Тем более, ведь моя группа называлась «За будущего президента», а тут уже все и так ясно», – рассказывал Куприй.

Впрочем, пожалуй, «один штык» в этой группе уже точно есть. Народный депутат Надежда Савченко, просидевшая в СИЗО больше года, во вторник вернулась в Раду, громогласно заявив журналистам, что будет «слушать» нового гаранта Конституции.

Фото: Макс Левин

Напомним, что депутатская группа в отличие от внефракционного объединения, согнано регламенту, имеет право принимать участие в согласительных советах накануне пленарных недель и вносить конкретные законодательные инициативы в повестку дня работы Рады. И если такая группа будет создана, то у нового президента Зеленского будет легитимный «мостик» продвижения своих законодательных инициатив. А мы помним, как в штабе Зеленского обещали первые три инициативы: законопроект об импичменте и отмене депутатской неприкосновенности с поправкой к закону о борьбе с коррупцией в части возврата скандальной статьи о незаконном обогащении.

Но фракция БПП решили перехватить инициативу, заявив о поддержке изменений в Закон «О президенте», которые ранее предложила вице-спикер Оксана Сыроид, которые спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков уже назвал «попыткой государственного переворота».

Часть фракции БПП, наиболее лояльная к Петру Порошенко, готова голосовать за любую редакцию закона об импичменте (а таких законопроектов несколько, в том числе, авторства депутатов от «Батькивщины», – А.С.). Впрочем, парламентские скептики полагают, что планы по заблаговременному урезанию полномочий будущего президента Зеленского вряд ли наберут минимальные необходимые 226 «за» в ближайшее время.

Поэтому эти инициативы, если план с роспуском Рады провалят, тоже будут отложены в долгий ящик, как минимум до осени.

Чего нельзя сказать о возможных кадровых перестановках уже в ближайшее время. Так, как мы помним, нардеп «Батькивщины» Игорь Луценко зарегистрировал проект постановления об отставке генпрокурора Юрия Луценко. «Вот как раз за это решение зал вполне может объединить оппозицию и часть пока ещё формально существующей коалиции», – уверен депутат «Народного фронта», пожелавший остаться неназванным.

Впрочем, аналогичную инициативу депутата группы «Возрождение» Валерия Писаренко о сборе 150 подписей за проект постановления об отставке спикера Андрея Парубия вряд ли поддержат. Хотя сам автор в четверг уверенно бравировал, что «сбор подписей идёт». Важно, что при этом он отмежевался от команды Зеленского, убеждая, что это его частная инициатива, не согласованная с окружением нового президента.

Фото: vidrodzhennya.org.ua

Правда, очень показательно, что тот же Писаренко озвучил новую «крайнюю дату роспуска Рады – 16 июня». Как мы помним, ранее звучал «час Ч» – 27 мая.

«Теперь же, судя по «логике юристов Портнова», даже если инаугурация Зеленского состоится 28 мая, у него будет запас в две недели, чтобы распустить Раду, – объяснил член фракции БПП и бывший глава КИУ Александр Черненко. – Они ищут разные варианты, теперь считают от максимальной даты присяги новоизбранной Рады. Если парламентские выборы у нас в срок – 27 октября, плюс подсчёт голосов и решение ЦИК, то 15-16 декабря – это крайний срок принятия присяги новыми депутатами. Считаем от этой даты минус полгода, когда президент теряет право распустить Раду. Получается – 15 июня. Дальше – решение вступает автоматически в силу, не нужно решения Кабмина и все идут на выборы в двухмесячный срок».

И если этот сценарий будет реализован, политические расклады и конфигурации, скоропалительные союзы и объединения могут многих удивить.