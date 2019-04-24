ГБР проводит обыски в НАБУ (обновлено)
ГБР проводит обыски в НАБУ (обновлено)
Всі дороги з України ведуть до Канту. Або які інтереси оточення Зеленського має в Італії
Всі дороги з України ведуть до Канту. Або які інтереси оточення Зеленського має в Італії
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
Зе-команда. Хто не/є хто?
Зе-команда. Хто не/є хто?
Гелетей прокомментировал желание Зеленского перенести АП с Банковой
Гелетей прокомментировал желание Зеленского перенести АП с Банковой
В Киеве пытались захватить спортклуб "Восход", в полицию доставлены 62 человека (обновлено)
В Киеве пытались захватить спортклуб "Восход", в полицию доставлены 62 человека (обновлено)
ФБР рассекретило документы о возможном бегстве Гитлера в Аргентину
ФБР рассекретило документы о возможном бегстве Гитлера в Аргентину
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
Бабочка и Рада
Бабочка и Рада
ГлавнаяПолитика

Премьер Нидерландов поздравил Зеленского с победой и обсудил с ним дело МН-17

"Я с нетерпением жду совместной работы".

Премьер Нидерландов поздравил Зеленского с победой и обсудил с ним дело МН-17
Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провел телефонный разговор с победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.

В ходе беседы стороны обговорили вопросы стабильности в регионе и дело о крушении "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс МН-17.

"Только что побеседовал с предстоящим президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой на выборах. Среди прочего, мы говорили о стабильности в регионе и важности прогресса в досье MH17. Я с нетерпением жду совместной работы", - написал Рютте в Twitter.

"Боинг-777" "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международное расследование установило, что ракета, которой был сбит лайнер, была выпущена из подконтрольной боевикам территории, а установка "БУК", из которой стреляли - ввезена из России.

Российская Федерация традиционно отрицает причастность к уничтожению этого самолета.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также