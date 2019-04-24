Премьер Нидерландов поздравил Зеленского с победой и обсудил с ним дело МН-17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провел телефонный разговор с победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.

В ходе беседы стороны обговорили вопросы стабильности в регионе и дело о крушении "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс МН-17.

"Только что побеседовал с предстоящим президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой на выборах. Среди прочего, мы говорили о стабильности в регионе и важности прогресса в досье MH17. Я с нетерпением жду совместной работы", - написал Рютте в Twitter.

"Боинг-777" "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международное расследование установило, что ракета, которой был сбит лайнер, была выпущена из подконтрольной боевикам территории, а установка "БУК", из которой стреляли - ввезена из России.

Российская Федерация традиционно отрицает причастность к уничтожению этого самолета.