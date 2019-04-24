Порошенко призвал международное сообщество усилить санкции против России за паспортизацию ОРДЛО

Выдача паспортов может быть началом худшего сценария военного вторжения в Украину.

Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество усилить санкции в отношении России в связи с решением Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям оккупированной территории Донбасса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы государства.

"Призываю международных партнеров не допустить худшего сценария, жестко осудить деструктивные и преступные действия российских властей, а также усилить режим международных санкций. В этой связи поручил МИД немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН, а также других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС", - сказано в заявлении.

Порошенко отмечает, что указ Путина является беспрецедентным вмешательством России во внутренние дела независимого государства, грубым нарушениме суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и полным попранием своих обязательства в рамках "минских договоренностей".

Президент подчеркивает, что Россия вновь пересекла красные линии и "торпедирует" мирный процесс на Донбассе, что в том числе - доказывает отказ российской стороны поддержать режим прекращения огня на пасхальные праздники.

"Цель России очевидна - обнулить "минские договоренности", где четко прописаны ее обязательства: прекратить обстрелы, вывести свои войска и вооружения, освободить украинских заложников, вернуть Украине контроль над ее государственной границей. Вместе с минскими обязательствами Москва рассчитывает избавиться санкций", - уверен Президент.

Раздачу российских паспортов уже осудили США: пресс-служба посольства США в Украине опубликовала заявление в своем Твиттере. "Мы осуждаем недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России в отношении российских паспортов для жителей Донецка и Луганска и подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказано в заявлении.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для украинцев, живущих на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.