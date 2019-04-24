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​Порошенко задекларировал 1,75 млн гривен компенсации от BBC

Президент планирует отдать деньги армии.

​Порошенко задекларировал 1,75 млн гривен компенсации от BBC
Фото: Макс Требухов

Президент Петр Порошенко 23 апреля задекларировал 1,75 млн гривен компенсации от британской телерадиовещательной организации BBC.

Об этом говорится в реестре е-деклараций.

Задекларированная сумма эквивалентна 50 тысячам фунтов стерлингов.

Эти деньги являются компенсацией за ложный материал о том, что Порошенко якобы заплатил $400 тыс. за организацию встречи с президентом США Дональдом Трампом.

BBC принесла Порошенко извинения и согласилась возместить ущерб, нанесенный публикацией этого материала.

Публикация о секретной оплате встречи президентов Украины и США появилась 23 мая 2018 года, почти год спустя после самой встречи глав государств. Администрация президента в тот же день опровергла информацию СМИ и заявила о готовности защищать свою честь в судебном порядке.

Порошенко говорил, что намерен отдать эти деньги на армию.

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