Вопрос об увольнении Коболева снят с повестки дня Кабмина

Кабинет министров снял с повестки дня вопрос об увольнении председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передают "Українські Новини".

"Сегодня, поскольку они выполнили поставленные правительством требования, вопрос об увольнении Коболева снят с повестки дня", - сказал премьер.

Он также добавил, что "Нафтогаз" должен обеспечить увеличение добычи и транзит газа и предоставлять качественные услуги.

Ранее Гройсман говорил, что инициирует отставку Коболева, если цена на природный газ для населения не снизится с 1 мая.

22 апреля Кабмин и "Нафтогаз" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 года. В Пресс-службе НАК сообщили, что "Нафтогаз" и представители правительства разработали новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет уменьшить стоимость газа для населения и тепловой генерации до уровня 8247 гривен за тыс. куб. м.

Кроме того, механизм предусматривает, что если рыночная цена газа для промпотребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19 октября 2018 года, то цена для населения в соответствии снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет, то цена для населения останется на этом уровне.

Напомним, Коболев был назначен главой "Нафтогаза" в марте 2014 года, и срок его пятилетнего контракта истекал 22 марта. Наблюдательный совет хотел продлить с ним контракт на три года с нынешним окладом 2,08 млн гривен в месяц. Однако, Гройсман еще в январе заявил, что правительство не будет продлевать контракт с правлением НАКа при сохранении нынешних зарплат, и 6 марта премьер анонсировал открытый конкурс на эту должность.

11 марта набсовет сделал новое предложение с однолетним контрактом Коболева, которое Кабмин удовлетворило.