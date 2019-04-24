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Штаб Зеленского призвал "Нафтогаз" и Кабмин договориться о снижении цены на газ, хотя они уже договорились

Майского повышения не будет.

Штаб Зеленского призвал "Нафтогаз" и Кабмин договориться о снижении цены на газ, хотя они уже договорились
Фото: Макс Левин

Штаб избранного президента Владимира Зеленского призвал "Нафтогаз" и Кабмин договориться о снижении цены на газ, хотя они договорились об этом еще 22 апреля.

Заявление так называемой "Зе!команды" опубликовано в фейсбуке.

"Последние 4 месяца цены на газ в Европе снижались, и сейчас цена газа для населения в Украине выше, чем цена газа на бирже в Европе. Поэтому мы призываем НАК «Нафтогаз Украины» и Кабинет Министров провести соответствующие консультации с МВФ и вместо запланированного повышения выйти на соответствующее понижение цены газа для населения с 1 мая", - заявили в штабе будущего президента.

Напомним, что Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 года до уровня 8247 гривен за тыс. куб. м.

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