У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
Штаб Порошенка: сльози, овації і «зрада» Заходу
Штаб Порошенка: сльози, овації і «зрада» Заходу
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Вечер победителя: что пообещал и чего не сказал Владимир Зеленский
Вечер победителя: что пообещал и чего не сказал Владимир Зеленский
Экзит-поллы: Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом
Экзит-поллы: Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом
Губернаторы начали подавать в отставку в связи с победой Зеленского
Губернаторы начали подавать в отставку в связи с победой Зеленского
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
В Украине завершился второй тур президентских выборов (обновляется)
В Украине завершился второй тур президентских выборов (обновляется)
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Кабмин и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ для населения на май

Ранее Гройсман пригрозил уволить Коболева из-за нежелания снизить цену на газ.

Кабмин и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ для населения на май
Фото: Радио Свобода

Кабинет министров и НАК "Нафтогаз-Украины" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 года.

Пресс-служба НАК сообщает, что "Нафтогаз" и представители правительства разработали новый механизм определения регулируемой цены. Новый механизм позволяет уменьшить стоимость газа для населения и тепловой генерации до уровня 8247 гривен за тыс. куб. м.

Кроме того, механизм предусматривает, что если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19 октября 2018 года, то цена для населения в соответствии снизится.

Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет, то цена для населения останется на этом уровне.

Ожидается, что изменения в действующие договоры на продажу газа между "Нафтогазом" и всеми контрагентами, которые приобретают газ в соответствии с требованиями Кабмина, будут внесены в течение мая текущего года.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил уволить главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, если до 24 апреля "Нафтогаз" не снизит рыночную цену газа с 1 мая.

Напомним, 16 апреля руководитель газового подразделения "Нафтогаза" Андрей Фаворов заявил, что с 1 мая цены на газ для населения увеличатся до запланированного уровня около 10 грн за кубометр, несмотря на снижение рыночной цены.

Снизить цены на газ для населения правительство может только двумя путями - предоставив прямое указание "Нафтогазу" как акционер или внеся изменения в постановление №867, которое предусматривает государственное регулирование цен на газ для населения (режим ПСО).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также