Кабмин и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ для населения на май

Кабинет министров и НАК "Нафтогаз-Украины" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 года.

Пресс-служба НАК сообщает, что "Нафтогаз" и представители правительства разработали новый механизм определения регулируемой цены. Новый механизм позволяет уменьшить стоимость газа для населения и тепловой генерации до уровня 8247 гривен за тыс. куб. м.

Кроме того, механизм предусматривает, что если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19 октября 2018 года, то цена для населения в соответствии снизится.

Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет, то цена для населения останется на этом уровне.

Ожидается, что изменения в действующие договоры на продажу газа между "Нафтогазом" и всеми контрагентами, которые приобретают газ в соответствии с требованиями Кабмина, будут внесены в течение мая текущего года.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил уволить главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, если до 24 апреля "Нафтогаз" не снизит рыночную цену газа с 1 мая.

Напомним, 16 апреля руководитель газового подразделения "Нафтогаза" Андрей Фаворов заявил, что с 1 мая цены на газ для населения увеличатся до запланированного уровня около 10 грн за кубометр, несмотря на снижение рыночной цены.

Снизить цены на газ для населения правительство может только двумя путями - предоставив прямое указание "Нафтогазу" как акционер или внеся изменения в постановление №867, которое предусматривает государственное регулирование цен на газ для населения (режим ПСО).