"Нафтогаз": майское повышение цены на газ для населения остается в силе

Руководитель газового подразделения "Нафтогаза" Андрей Фаворов заявил, что с 1 мая цены на газ для населения увеличатся до запланированного уровня около 10 грн за кубометр, несмотря на снижение рыночной цены.

В интервью РБК-Украина Фаворов сказал, что снизить цены на газ для населения правительство может только двумя путями - предоставив прямое указание "Нафтогазу" как акционер или внеся изменения в постановление №867, которое предусматривает государственное регулирование цен на газ для населения (режим ПСО).

"Но постановление №293 [разрешающее продавать газ дешевле ПСО] – это не первый и не второй путь. При действующем режиме ПСО правительство приняло еще одно постановление, и теперь они противоречат друг другу", - сказал представитель "Нафтогаза".

"Если ситуация останется неизменной, то получится, что цена повысится с мая для НАК "Нафтогаз", на который возложены спецобязательства, а у остальных будет право работать в рынке. Это создает дискриминационные условия для государственной компании. Ведь наши клиенты при отсутствии у них долгов смогут отказаться от покупки газа у НАКа и покупать топливо у любого другого производителя или поставщика газа по рыночной цене, ниже цены ПСО. В результате такие компании начнут просто забирать наших клиентов или же, продавая по цене ПСО, получать необоснованную нерыночную маржу", - предупредил он.

Напомним, в октябре 2018 года Кабинет министров повысил цену на природный газ для населения на 23% до 8 548,92 гривен/тыс. кубометров по сравнению с ранее действовавшей ценой (6 958 гривен/тыс. кубометров).

С 1 мая 2019 года будет цена газа увеличится приблизительно 10 тысяч за 1 тыс. кубометров, с 1 января 2020 года - до 12 тысяч грн.

Также Кабмин этим постановлением №867 продлил до 1 мая 2020 года возложение специальных обязательств на "Нафтогаз" и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ.