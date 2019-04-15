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Порошенко предупредил о серьезных последствиях "денационализации" Приватбанка

Возвращение банка Коломойскому может поставить крест на программе МВФ.

Порошенко предупредил о серьезных последствиях "денационализации" Приватбанка
Фото: Макс Требухов

Президент Петр Порошенко предупредил, что "денационализация" Приватбанка приведет к серьезным последствиям в виде кризиса отношений с Международным валютным фондом и большим проблемам в экономике.

Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса.

"Резкие движения по банку создадут определенные угрозы для его многочисленных клиентов. Решение в пользу бывшего собственника станет мощным ударом по сотрудничеству с Международным валютным фондом. Попытка денационализации ПриватБанка, задний ход вызовет большой кризис в отношениях с МВФ с соответствующими рисками для макроэкономической стабильности курса и может потянуть за собой новый кризис", - сказал Порошенко.

Напомним, что бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский хочет от государства компенсацию за национализацию учреждения и пытается через суд вернуть акции Привата. По неофициальной информации, в Окружном административном суде города Киева под председательством судьи Павла Вовка уже готовится решение о признании национализации Приватбанка незаконной.

Коломойский поддерживает кандидата в президенты Владимира Зеленского, который является главным претендентом на победу во втором туре выборов 21 апреля.

21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривень на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

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