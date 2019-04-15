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Часть субсидиантов не явились за мартовскими выплатами, - "Нафтогаз"

Не выплачены "пара сотен миллионов гривен".

Часть субсидиантов не явились за мартовскими выплатами, - "Нафтогаз"
Фото: Вести

Часть получателей монитизированных субсидий не забрали положенные им мартовские выплаты.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк в фейсбуке.

"Часть субсидиантов получают субсидию (те, кто не получает пенсию и другие соцвыплаты через банки или Укрпочту) через систему переводов Ощадбанка "Швидка копійка". Так вот, по завершению мартовских выплат субсидий около 13% средств, которые были перечислены через эту систему, не были выплачены. А это пара сотен миллионов гривен. За ними даже не обратились", - написал он.

Напомним, с 1 января в Украине запустили безналичный механизм монетизации субсидий. Вскоре после этого было принято "политическое решение", чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме.

6 февраля Кабинет министров одобрил старт выплаты субсидий наличными деньгами с марта 2019 года.

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