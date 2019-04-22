Беларусь ограничила экспорт нефтепродуктов

Белорусский концерн "Белнефтехим" ограничил экспорт нефтепродуктов из-за ухудшения качества поставляемой ему нефти.

Об этом сообщило издание "Белта" со ссылкой на слова заместителя председателя концерна Владимира Сизова.

"С учетом проведения посевной кампании, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям", - заявил Сизов.

Профильное украинское издание enkorr пишет, что "Белнефтехим" впервые пожаловался на ухудшение качества экспортной нефти марки Urals, поступающей по нефтепроводу из России, 19 апреля. Отдельные пробы показывали превышение допустимой нормы хлоридов в 100 раз.

В связи со сложившейся ситуацией "Белорусская нефтяная компания" полностью прекратила экспорт светлых нефтепродуктов до нормализации ситуации с поставками нефти.

"Пока все «светлые» будут идти на внутренний рынок, по экспорту пауза, сколько она продлится — неизвестно", - цитирует издание свой источник.

В 2018 году доля белорусского дизельного топлива в балансе украинского рынка составила 33%. Белорусские производители остаются основным источником поставки бензинов в Украину. В 2018 году импорт бензина из Беларуси в Украину составил 836,5 тыс. тонн, что равно 44% объема украинского рынка.

Напомним, что с 1 июня Российская Федерация вводит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Топливо и ряд других товаров, например уголь, будут поставляться только на основании.